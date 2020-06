OL : Un nouveau discours à Lyon, Govou adore

Dans : OL.

Ancien joueur légendaire de l’Olympique Lyonnais, Sidney Govou n’est jamais revenu au sein du club rhodanien.

Il faut dire que l’ailier a toujours conservé un oeil très critique à l’égard de l’évolution du club, estimant que beaucoup de choix effectués ces dernières années manquaient d’ambition. Mais le vent semble avoir tourné pour l’ex-international, qui a apprécié les derniers évènements au sein de l’OL, et notamment la conférence de presse de cette semaine. Jean-Michel Aulas a été tranchant mais plus mesuré, tandis que Juninho s’est montré très limpide sur les exigences demandées aux joueurs lyonnais. Un double discours qui a conquis Sidney Govou, persuadé qu’il y a un souffle nouveau à Lyon, même si le plus difficile sera de joindre les actes à la parole.

« Il y a une différence de communication du président depuis quelque temps. Il n’est pas résigné, mais il est plus calme. C’est peut-être lié au retour d’Olivier Blanc, qui lui apporte son expérience. J’ai d’ailleurs bien aimé la conférence de presse de l’OL ce mercredi. On a enfin parlé de foot, de transferts, du positionnement de Juni sur la saison prochaine. J’ai l’impression que la majorité de l’OL est en train de se projeter sur cette saison qui arrive. On sent une réelle volonté de recréer une atmosphère positive, avec des joueurs qui ont envie de jouer. L’OL n’a pas forcément parlé de joueurs de talent, mais de joueurs investis. C’est certainement ce qui a le plus manqué ces dernières années. Ça reste des mots au départ, ça ne va pas être si facile que ça. Mais afficher cette volonté, c’est bien », a expliqué le consultant dans les colonnes du Progrès, même s’il regrette beaucoup le départ d’un joueur comme Lucas Tousart, qui est pour lui l’exemple même d’élément très impliqué sur lequel il faudrait s’appuyer pour bâtir une équipe.