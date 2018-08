OL : Un dernier détail à régler et Denayer signe à l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Cela ne fait quasiment plus aucun doute, Jason Denayer s'apprête à signer à l'Olympique Lyonnais. Car si des rumeurs annonçaient déjà sa présence ce lundi à l'entraînement au Groupama Training Center lors d'une séance tenue à huis clos, le défenseur belge de Manchester City a été photographié dans l'après-midi par des supporters de l'OL alors qu'il se promenait dans la capitale des Gaules. Malgré cela, pour l'instant, le club rhodanien n'a pas officialisé la venue de Jason Denayer, ce qui évidemment inquiète un peu les fans lyonnais.

Mais selon Bilel Ghazi, seul un petit souci entre le défenseur et Manchester City empêche la signature d'être dévoilée. « Tout est réglé entre Lyon et le joueur tout comme entre Lyon et City. Mais il reste un point à régler entre Denayer et City », a fait savoir, via son compte Twitter, le journaliste de L'Equipe, sans en dire plus sur la nature du détail à régler. Tout cela devrait donc rapidement se régler, les Citizens n'ayant pas l'intention de retenir éternellement le joueur belge.