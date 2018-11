OL : Un départ immédiat avant le mercato, ça brûle

Dans : OL, Mercato, Nîmes.

Il ne sera clairement pas retenu cet hiver, et il compte bien en profiter pour aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte.

Pur produit du centre de formation lyonnais, Jordan Ferri enchaine les saisons sur le banc de touche, même s’il parvient à gratter du temps de jeu en fonction des absents. Homme de confiance de Bruno Genesio dans le vestiaire, le natif de Cavaillon trouve tout de même le temps long, et pourrait profiter d’une offre en plein cœur de la saison pour rebondir à Nîmes. Le club gardois a perdu Mustapha Diallo en raison d’une blessure récurrente à la cheville, et compte utiliser son joker médical pour faire venir Jordan Ferri.

Selon RMC, le joueur va être prêté rapidement à Nîmes, et ce avant le début du marché des transferts comme le règlement l’autorise dans ce cas de figure. Autant dire que la transaction pourrait avoir lieu dans les prochaines heures, et permettre ainsi au promu de se renforcer. De son côté, Ferri découvrirait une première expérience loin de l’OL, après plus de 200 matchs disputés avec Lyon en sept ans de présence tout de même.