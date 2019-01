OL : Un agent pas si secret veut prendre du cash sur Ndombele !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Agent devenu célèbre en France pour avoir goupillé avec réussite le transfert de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, empochant au passage une commission de 10,7ME, Pini Zahavi semble avoir décidé de se tourner vers l'Olympique Lyonnais où il pense pouvoir faire de l'argent. Si on lui a prêté l'intention il y a quelques jours encore de faire venir Leonardo Jardim à l'OL, rumeur rapidement démentie par Jean-Michel Aulas...et par le retour de Jardim Monaco, c'est Tanguy Ndombele qui semble susciter l'intérêt de l'agent israélien dont le réseau est énorme. En effet, Pini Zahavi considère que le milieu international tricolore de l'Olympique Lyonnais est un footballeur de « classe mondiale » et forcément qu'il y a probablement de l'argent, et beaucoup même, à faire sur ce dossier.

Reste que comme le rappelle Le Parisien, Tanguy Ndombele a un agent officiel et ce n'est pas Pini Zahahi. Et selon le quotidien francilien, le représentant du joueur lyonnais n'est pas du tout informé que son puissant confrère veut mettre son nez dans une éventuelle opération qui pourrait se concrétiser l'été prochain. Autrement dit, le milieu de terrain de l'OL va devoir rapidement mettre les choses au point, histoire que les choses soient claires et qu'il puisse continuer sa saison sans avoir à subir des luttes dans les coulisses.