OL : Trois offres, une contre-proposition, l'énorme transfert de Mendy prend forme

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais a prévu de vendre rapidement ses joueurs les plus désirés sur le marché des transferts, afin d’y voir clair concernant son effectif.

Et à l’heure où les regards se tournent vers Memphis Depay, Nabil Fékir, Moussa Dembélé ou bien sûr Tanguy Ndombélé, Ferland Mendy pourrait bien griller tout le monde. Ce mardi, L’Equipe annonce que l’OL a déjà reçu des offres conséquentes pour son latéral gauche, et que cela pourrait bien déboucher sur son transfert si le club rhodanien y trouvait son compte. Le latéral gauche fait rêver plusieurs clubs, et trois formations importantes ont fait des offres ces derniers jours, dont le Real Madrid, le FC Barcelone et une formation italienne.

Toutes ces propositions sont arrivées pour un montant de 30 à 35 ME, ce qui n’est clairement pas négligeable pour l’une des bonnes pioches de Florian Maurice en provenance du Havre. Cet engouement aurait le don de faire changer d’avis Jean-Michel Aulas, qui envisage clairement la vente du jeune international français, à condition de recevoir une offre avec encore un très bel effort financier. Le président de l’OL souhaiterait en effet récupérer 55 ME pour Ferland Mendy, dans un marché des transferts où les arrières latéraux de qualité sont devenus une denrée précieuse.