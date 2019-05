OL : Tousart répond à l'attaque ciblée de Juninho

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais l'ont compris mardi, s'ils ont suivi la conférence de presse de Juninho, le nouveau directeur sportif de l'OL ne fera pas dans la langue de bois. Evoquant le prochain système de jeu du club de Jean-Michel Aulas, Juninho a rappelé que Sylvinho souhaitait s'appuyer sur un 4-3-3, en recrutant un milieu défensif de plus. Et Juni a précisé qu'il allait parler de tout cela avec Lucas Tousart, estimant que si ce dernier avait le physique pour ce poste, il souhaitait recruter un joueur plus technique et à même de mener le jeu.

Présent ce mercredi en conférence de presse avec l'équipe de France Espoirs dans le cadre de la préparation de l'Euro, Lucas Tousart a fait connaître sa position suite à la sortie du directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. « Il y a eu certaines déclarations, c'est le foot, c'est comme ça. Des choses se sont passées et on verra bien l'année prochaine. Pour l'instant, je suis focus sur l'Euro, j'aurai le temps de préparer la saison prochaine après. Juninho a fait comprendre que le coach voulait jouer en 4-3-3 et avait besoin d'un joueur devant la défense, qu'ils voulaient recruter quelqu'un en plus de moi. J'ai suivi les déclarations comme vous mais, pour l'instant, je ne pense pas trop à ça car le futur très proche, c'est l'équipe de France et beaucoup de choses vont dépendre de ce qu'il va se passer en Italie. Si on gagne le titre, ça peut changer la façon de voir de certaines personnes », a prévenu le milieu de terrain français de l'Olympique Lyonnais, histoire de remettre les pendules à l'heure.