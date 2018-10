OL : Tousart et le mercato, il annonce déjà la couleur à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Après avoir prolongé son contrat du côté de l'Olympique Lyonnais, Lucas Tousart s'est confié sur la suite de son aventure chez les Gones.

Même s'il n'a que 21 ans, Lucas Tousart fait désormais partie des cadres au sein du vestiaire de Lyon. Titulaire indiscutable au sein de l'entrejeu rhodanien la saison dernière, l'international espoirs français vient d'être récompensé de ses bonnes performances par une prolongation de contrat jusqu'en 2023. Arrivé en provenance de Valenciennes en 2015, Tousart se voit donc encore rester un long moment à l'OL, vu que son club lui a montré une belle marque de confiance.

« Faire une Gonalons à l'OL ? Pourquoi pas. Après, le foot ça va très vite. Aujourd’hui, je suis très bien à Lyon. Maintenant, c’est vrai que de 2015 à 2023, ça fait quand même 8 ans. Ça ferait une très belle carrière à Lyon. Mais je suis encore jeune. Il faut que je franchisse les étapes les unes après les autres. Rester à Lyon en ce moment, c’est une évidence. Après dans le futur, on ne sait pas ce qu’il se passera. Mais pourquoi pas rester le plus de temps possible ici. Un départ à l'étranger ? Il faudrait y réfléchir au moment voulu. C’est vrai que pour le moment je suis bien à Lyon. Après, l’étranger pourquoi pas un jour. Je pense que dans la carrière d’un footballeur, une expérience à l’étranger peut être enrichissante. Ça peut être un plus. Il faudrait forcément que ce soit une évolution. Si c’est pour aller dans un autre club qui a le niveau de Lyon, ça ne servirait à rien. Un championnat ? C’est vrai que le football anglais peut me plaire. Il s’apparente à mon style de jeu. Ce serait, pourquoi pas, une belle expérience à vivre un jour », a lancé, sur Foot Mercato, Tousart, qui envisage donc de partir de l'OL un jour, alors que la Juventus ou l’Inter Milan sont notamment intéressés par son profil.