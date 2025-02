Dans : OL.

La diffusion d'un extrait d'une réunion de la LFP a enflammé les réseaux sociaux. Mais avant son choc frontal avec Nasser Al-Khelaifi, John Textor avait fait un autre numéro moins apprécié.

Les supporters lyonnais et les joueurs de l'OL sont à fond derrière le propriétaire du club rhodanien dans sa bataille à distance avec le Paris Saint-Germain. Il est vrai que les incroyables images de la réunion de l'été dernier au sein de la LFP ont fait la part belle à John Textor, qui a tenu tête à un Nasser Al-Khelaifi apparu très arrogant dans son échange avec le propriétaire américain. Cependant, à en croire Mohamed Toubache Ter, l'extrait diffusé ne représente qu'une petite partie du grand numéro réalisé par John Textor lors de cette fameuse réunion. Car le boss de l'Olympique Lyonnais se serait auparavant lancé dans un grand numéro de 25 minutes en parlant uniquement de sa vie et de son oeuvre, sans même parler de la Ligue 1.

Textor en solo pendant 25 minutes

Durant cette fameuse réunion du 14 Juillet 2024, Textor a parlé durant 25 min sans être interrompu une seule fois.



Pour parler de quoi ? De l’arbitrage à Botafogo & de sa réussite perso.



L'insider montpelliérain précise que ce one-man-show de John Textor, qui n'a pas été interrompu, a saoulé tout le monde. « Durant cette fameuse réunion du 14 Juillet 2024, Textor a parlé durant 25 min sans être interrompu une seule fois. Pour parler de quoi ? De l’arbitrage à Botafogo & de sa réussite perso. Ça avait gonflé l’assistance (...) Je peux garantir que c’est une réalité ! », a confié Mohamed Toubache Ter, qui ne peut pas être accusé d'être un fervent supporter de Nasser Al-Khelaifi, loin de là même. Forcément, et c'est le jeu sur les réseaux sociaux, MTT a tout de suite été accusé de rouler pour tel ou tel président, certains fans lyonnais étant scandalisés que l'on puisse dire cela de leur propriétaire. On attend désormais la diffusion de la totalité de cette réunion pour se faire une idée plus précise du rôle tenu par chacun.