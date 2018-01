OL : Terrier à Lyon, vous n'avez encore rien vu prévient Genesio

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après quelques problèmes administratifs, le transfert de Martin Terrier à Lyon a enfin été officialisé. Désormais, le staff rhodanien peut communiquer au sujet du futur attaquant des Gones, qui terminera la saison à Strasbourg. Futur coach de l’international espoir français, Bruno Genesio a vanté les qualités de Martin Terrier, recruté pour 11ME (plus 4ME de bonus) en provenance du LOSC. Selon le coach de l’OL, l’attaquant aux 3 buts cette saison va encore progresser et a tout pour s’imposer « dans un secteur de jeu où (Lyon) avait besoin de renfort».

« C’est un profil de joueur qui rentre dans la stratégie du club. C’est un jeune talentueux, international espoir, qui peut évoluer aux trois postes de l’attaque et qui a encore une grosse marge de progression. Il va arriver avec beaucoup d’envie dans un secteur où on a besoin. Lorsqu’on recrute un joueur en L2, on identifie son potentiel, sa marge de progression. Mais on ne sait pas ce que ça donner en L1. Pour Martin on sait qu’il est capable de jouer en L1 puisqu’il l’a déjà fait » a lâché un Bruno Genesio enthousiaste à l’idée d’avoir Martin Terrier sous ses ordres la saison prochaine. Reste désormais à voir le poste qui sera occupé par le buteur de Strasbourg dans la capitale des Gaules…