OL : Sylvinho débarque à Lyon avec une arme secrète !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Nommé au poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais par Jean-Michel Aulas en remplacement de Bruno Genesio, Sylvinho va découvrir la Ligue 1 cet été. Il va tout du moins y travailler pour la première fois car dans les faits, l’ancien adjoint de Tite connaît déjà très bien le football français. Et pour cause, le néo entraîneur de l’OL était le premier informateur du sélectionneur brésilien en Europe, et a donc suivi de près l'ensemble des championnats dont celui de France. Le journaliste Raphael Di Angeli va plus loin, en affirmant que Sylvinho a déjà des fiches bien préparées sur les joueurs de l’OL et même les autres clubs de la Ligue 1 en général.

Sylvinho connaît déjà la L1 par cœur

Et c'est l'un de ses principaux atouts selon le journaliste brésilien. « A la fédération brésilienne, il avait également un rôle d’observateur, il était les yeux de Tite en Europe. Donc Sylvinho connaît les joueurs de Ligue 1, il connaît les joueurs de l’Olympique Lyonnais et les futurs adversaires de son équipe. Il connaît surtout le Paris Saint-Germain, où évoluent quatre Brésiliens de la sélection. Donc tout ça, c’est un avantage pour Sylvinho » a confié le journaliste brésilien, interrogé au sujet de Sylvinho par RMC Sport. Du côté des supporters, on a évidemment hâte de voir celui qui a également été adjoint de Roberto Mancini à l’œuvre.