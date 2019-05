OL : Sabri Lamouchi à Lyon, c'est un grand non !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Dans le viseur de l’OL à en croire les informations de L’Equipe la semaine dernière, Sabri Lamouchi n’a pas été contacté par Jean-Michel Aulas.

En effet, le site Olympique-et-Lyonnais affirme que l’ancien coach du Stade Rennais ne fait, pour l’instant, pas partie des priorités du président rhodanien pour la succession de Bruno Genesio. « Sabri Lamouchi n’a pas été contacté par l’Olympique lyonnais. Un ticket avec Juninho a été évoqué mais selon nos informations, il n’y a aucun contact » a martelé le média proche du club.

Par ailleurs, deux techniciens français seraient la priorité de « JMA », selon la même source. « Laurent Blanc et Christophe Galtier sont toujours les pistes privilégiées par les dirigeants rhodaniens pour succéder à Bruno Genesio ». Reste maintenant à savoir sur qui le choix de Jean-Michel Aulas s’arrêtera. « Si j’ai arrêté mon choix ? Non. J’ai démenti un certain nombre de noms, mais comme il en sort tous les jours... Je n’annoncerai rien avant la fin du championnat » a par ailleurs rappelé, ce week-end dans les colonnes du Journal du Dimanche, un Jean-Michel Aulas que l’on va bientôt officiellement nommé roi du suspense dans la capitale des Gaules.