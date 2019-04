OL : Rémi Garde à Lyon, il met un gros stop aux rumeurs !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Déjà sur le départ avant le match de Lyon contre Dijon ce week-end, Bruno Genesio a sans doute dit adieu à ses espoirs de signer une prolongation en faveur de l’OL avec cette défaite face à la lanterne rouge du championnat au Groupama Stadium (3-2). Pour le remplacer, le nom de Laurent Blanc revient avec insistance. Mais il y a quelques semaines, les médias canadiens annonçaient qu’un éventuel retour de Rémi Garde n’était pas à exclure. Une rumeur et rien d’autre selon l’ancien entraîneur de l’OL, actuellement en poste à l’Impact de Montréal.

« J'ai passé tant d'années dans ce club que c'est probablement pour cela que les gens parlent de moi. Mais je suis focalisé sur ma mission et je n'ai rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit » a affirmé Rémi Garde après le match nul de son équipe sur la pelouse de New York City ce samedi (0-0). Des déclarations qui devraient définitivement mettre un terme aux rumeurs qui envoient Rémi Garde dans la capitale des Gaules pour succéder à Bruno Genesio. A moins que les médias canadiens distillent de nouvelles informations dans les prochains jours…