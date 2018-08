OL : Real Madrid, Liga, l’étrange fin de mercato de Mariano Diaz

Dans : OL, Mercato, Liga.

Avant-centre titulaire de l’Olympique Lyonnais la saison passée, Mariano Diaz a perdu sa place en toute fin d’exercice, quand Memphis Depay s’est mis à enchainer les buts en étant repositionné dans l’axe.

Une nouvelle donne qui provoque quelques doutes dans l’esprit de l’Espagnol, qui se demande si son temps de jeu ne va pas trop se réduire cette saison dans le Rhône. De quoi laisser transparaitre que le marché des transferts reste ouvert à son sujet. En effet, Goal affirme que ses représentants ont reçu plusieurs offres en provenance de clubs de Liga pour le rapatrier cet été. Le FC Séville a plusieurs fois été annoncé en contact avec le clan Mariano Diaz récemment, sans toutefois tenter sa chance auprès de l’OL en raison de l’impossibilité économique de réaliser cette opération. Et un retour au Real Madrid alors ?

Un temps tenté, l’avant-centre ne privilégie plus cette option selon AS, pour qui le joueur ne veut pas jouer les doublures derrière Karim Benzema, et perdre ainsi du temps dans sa carrière. Dommage pour le champion d’Europe, qui était prêt à envisager cette solution selon le journal espagnol. Le Real Madrid écarté, les autres clubs espagnols pas désireux de proposer une offre capable de convenir à l’OL, Mariano Diaz regarde vers Espagne, mais cela ne devrait pas aller plus loin cet été.