OL : Rafael refuse d'être le latéral sacrifié au mercato par l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Sauf surprise, l'Olympique Lyonnais va devoir céder un latéral d'ici le 31 août, ce secteur étant largement pourvu au sein de l'effectif de Bruno Genesio. Parmi les noms cités pour partir, celui de Rafael avait été évoqué il y a quelques semaines avec une nébuleuse piste en Turquie. Mais, en marge de la victoire de l'OL contre Strasbourg, le joueur brésilien a clairement fait savoir qu'il n'était pas candidat au départ et que bien au contraire son intention était de rester encore plus longtemps à l'Olympique Lyonnais.

« Tout le monde sait que je veux rester ici et aider l’équipe, c’est ça le plus important. On le sait, il faut qu’un latéral parte, mais moi je ne veux pas partir, mais le club décidera et on va voir. Il ne reste pas beaucoup de temps. Une prolongation ? Ça ne se discute pas maintenant, on verra plus tard, il faut que je continue à bien jouer », a confié, dans Le Progrès, Rafael, qui n'est donc pas disposé à ranger son casier au Groupama Training Center. La liste des départs possible commence à être très très réduite, suivez mon regard...