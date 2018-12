OL : PSG, Real, Barça, City, Ndombélé dit oui à tout le monde

Dans : OL, Mercato, PSG, Foot Europeen.

Courtisé par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Tanguy Ndombele ne voit, pour l'instant, pas plus loin que l'Olympique Lyonnais.

Cette saison, Tanguy Ndombele est l'une des valeurs montantes du football français. International depuis octobre dernier, le milieu de 21 ans est destiné à réaliser de très grandes choses à travers l'Europe. Pas étonnant donc de voir qu'un club comme Manchester City a déjà fait une offre de 50 millions d'euros pour tenter de l'extirper de Lyon. Désormais estimé à 100 ME par Jean-Michel Aulas, son président à l'OL, l'ancien d'Amiens sera probablement le prochain gros transfert du club rhodanien. Mais pour aller où ? Au PSG, dans son club de cœur, sachant qu'il est originaire de la banlieue parisienne ? Pas forcément si l'on en croit ses dires.

« J'aurais pu partir à Man City l'été dernier. Peut-être que ça se serait bien passé. Mais le club a eu une position ferme. Le club ne voulait pas que je parte. Et moi, je ne me sentais pas de partir. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait le meilleur choix possible. Cela se passe bien à l'OL, je joue beaucoup, et j'ai réussi à intégrer l'équipe de France. Ma carrière ? Je ne l'imagine pas, je la vis. Au PSG un jour ? Je n'ai pas rêvé, petit, d'être dans ce club-là. Que ce soit le Real Madrid, Barcelone, City, le Bayern... Je n'ai jamais rêvé de jouer dans ces clubs. Ce sont des grands clubs, je ne ferme la porte à personne. Après, le PSG, ça reste un grand club », a expliqué, dans le Canal Football Club, Ndombele, qui devra de toute façon opter pour l'un des gros bras européens s'il veut franchir un cap loin de l'OL. Mais pour cela, les clubs intéressés devront sortir un gros chèque, ce que Paris pourrait avoir du mal à faire à cause du fair-play financier de l'UEFA... Un jour ou l'autre, la Ligue 1 va donc probablement perdre Ndombele.