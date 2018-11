OL : Plus le choix, Lyon va devoir se poser cette question au mercato

Dans : OL, Mercato.

Et dire qu’il s’était vu indiquer la sortie à la fin de la saison dernière. Rafael, longtemps considéré comme le troisième larron à droite de la défense, est désormais le titulaire du poste.

Mais sa réalité contractuelle pourrait rattraper celui qui a fait des gros efforts pour convaincre sa direction de le garder l’été dernier, alors qu’il se dirigeait vers Besiktas. Néanmoins, l’ancien de Manchester United sera libre en fin de saison, et l’OL ne semble clairement pas disposé à le prolonger pour le moment. A 28 ans, il se trouve donc devant un choix et pourrait profiter de sa bonne première partie de saison pour trouver un point de chute prestigieux. Ainsi, le club turc ne désespère pas de le faire venir, mais Mundo Deportivo annonce que Valence s’intéresse au Brésilien.

Certes, le club de Los Ché n’est pas dans sa meilleure forme avec sa 15e place actuelle, mais il possède un prestige et des ambitions non négligeables pour l’avenir. Pour Lyon, ce serait peut-être l’occasion d’engranger une petite somme pour son transfert, et ensuite faire confiance à la paire Dubois-Tete, qui n’attend que cela. Reste à savoir si Lyon compte se défaire d’un titulaire dès cet hiver, ce qui n’est jamais évident à digérer.