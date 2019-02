OL : Placardisé, Yanga-Mbiwa recale tout le monde au mercato

Dans : OL, Mercato.

Totalement écarté depuis le début de la saison, Mapou Yanga-Mbiwa (29 ans) ne s’entraîne même pas avec le groupe professionnel de l’Olympique Lyonnais.

Le défenseur central passe son temps avec l’équipe réserve et joue parfois quelques rencontres en National 2. Sachant que les marchés russe et chinois sont toujours ouverts, un départ reste envisageable d’ici la fin du mois. C’est du moins le souhait du club rhodanien, impatient de se débarrasser d’un de ses plus gros salaires. Arrivé en 2015 pour 8 M€, Yanga-Mbiwa touche 280 000 euros par mois !

« S'il a un certain salaire, c'est qu'on lui a fait une proposition, à un moment donné, et il n'y est pour rien, a commenté le coach Bruno Genesio. Il venait de l'AS Rome et il y avait certainement des raisons pour qu'il dispose de ce salaire. » On comprend mieux pourquoi l’ancien Montpelliérain n’est pas pressé de partir.

Pourquoi Yanga-Mbiwa a tout refusé

Le Lyonnais ne manque pas de sollicitations puisque Rennes, Montpellier, Dijon, Parme, Sassuolo ou encore Bursaspor l’ont convoité ces derniers mois. « Mais parfois pour des raisons personnelles, le plus souvent pour des raisons financières, aucune opération n'est allée au bout », indique le quotidien L’Equipe, qui voit bien Yanga-Mbiwa aller au bout de son joli contrat jusqu’en 2020.