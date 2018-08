OL : Pas de coup de folie au 31 août, Fékir parle mercato et objectifs

Dans : OL, Mercato.

Enfin de retour sur les terrains, Nabil Fékir a pris part au dernier quart d’heure de jeu face à Strasbourg. Alors que le score était déjà acquis en faveur de l’Olympique Lyonnais, le capitaine rhodanien a visiblement pris du plaisir à évoluer avec ses coéquipiers, et permettre à son équipe de s’installer dans la première partie de tableau. Mais forcément, à une semaine pile de la fin du marché des transferts, et après le début d’été agité qui l’avait vu être tout proche de signer pour Liverpool, Fékir a été interrogé sur son avenir immédiat. Même s’il a parfois été courtisé par des clubs espagnols, un départ n’est pas à l’ordre du jour a assuré le numéro 10 lyonnais.

« Oui, je serai toujours lyonnais. Ne vous inquiétez pas. Comme chaque saison, on va essayer de faire le maximum en championnat. Le podium, c’est l’objectif du club. Aller chercher le PSG, ça va être compliqué. On va essayer de jouer toutes les compétitions à fond. Personnellement, mes objectifs sont toujours élevés », a rappelé à Canal+ un Nabil Fékir qui ne compte pas se reposer sur son transfert raté ou son titre de champion du monde, et rêve de continuer de porter l’OL et surtout de faire progresser le club par rapport à la saison dernière.