OL : Pas d’accord pour Fekir, un club mystère prêt à bondir ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avant la trêve, le président Jean-Michel Aulas avait confié qu’une offre de prolongation attendait Nabil Fekir.

Quelques semaines plus tard, force est de constater que l’Olympique Lyonnais n’a rien communiqué. On peut donc imaginer que le milieu offensif a refusé la proposition évoquée le mois dernier. En attendant la suite des discussions et un possible accord, le capitaine des Gones reste sous contrat jusqu’en 2020. Ce qui implique qu’un départ cet hiver n’est pas totalement à exclure. Le Daily Mirror l’a bien compris et saute sur la moindre occasion pour relancer les rumeurs de départ.

Ce week-end par exemple, le média anglais a remarqué l’absence de Fekir dans le groupe convoqué pour affronter Bourges ce samedi soir en Coupe de France. Bien sûr, l’international tricolore est seulement ménagé, mais le média britannique y voit un signe… De son côté, Le 10 Sport affirme qu’un club, dont l’identité n’a pas filtré, se serait manifesté en vue d’un transfert avant la fin du mois de janvier. Autant dire que cette formation mystère devra se montrer convaincante pour séduire JMA à ce moment de la saison, pour peu qu'elle existe réellement.