OL : Olivier Giroud à Lyon, les news ne sont pas bonnes

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Olivier Giroud a alimenté les rumeurs sur un possible retour en Ligue 1 et même plus précisément à l'Olympique Lyonnais lors de la récente trêve internationale, mais dans ce dossier l'OL doit composer avec un aspect décisif. En effet, Chelsea a une clause qui lui permet de prolonger d'un an le contrat du champion du monde, si ses dirigeants le souhaitent, alors qu'Olivier Giroud arrive à la fin de son engagement avec le club londonien.

Et ce dimanche, le Daily Star affirme que du côté de Maurizio Sarri, actuel coach de Chelsea, on est clairement déterminé à conserver Olivier Giroud la saison prochaine. Le technicien italien des Blues, s'il est maintenu à son poste, souhaite que les responsables du club anglais trouvent vite un accord avec l'attaquant français, affirmant même samedi en conférence de presse que ce dernier était lui aussi très favorable pour continuer sa carrière à Chelsea. Autrement dit, les chances de voir Olivier Giroud signer à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine semblent être désormais très faibles, le club londonien ayant totalement la main dans ce dossier. La seule chance de l'OL serait que Maurizio Sarri ne soit pas conservé par Chelsea, et que les dirigeants des Blues aient d'autres intentions sur le plan offensif.