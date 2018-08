OL : Nicolas Pépé à l'OL, pourquoi ce n'est pas simple

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Dimanche, on apprenait que l'Olympique Lyonnais avait envoyé son patron de la cellule recrutement à Lille et forcément les regards se sont tournés vers Nicolas Pépé, l'attaquant international ivoirien du LOSC, éblouissant encore une fois face à Guingamp. Car si Mariano Diaz s'en va, l'OL aura besoin d'un renfort offensif, et Nicolas Pépé serait une superbe pioche pour le club de Jean-Michel Aulas. Même si Christophe Galtier espère garder son attaquant, le coach lillois sait que ses dirigeants doivent répondre aux exigences de la DNCG et qu'un départ de Pépé pourrait régler définitivement le souci.

Mais ce lundi, L'Equipe affirme que tout n'est pas aussi simple que cela. « Le Lillois Nicolas Pépé suscite un réel intérêt de l’OL. Mais son coût, sa préférence de poursuivre son épanouissement dans le Nord déjà exprimée cet été et son profil qui l’inscrit davantage comme un ailier qu’un avant-centre constituent sans doute des freins. Même si des premiers contacts ont été noués à son sujet », précise le quotidien sportif, qui ne voit pas l'affaire se régler si simplement que cela. Vendredi à minuit, on en saura définitivement plus et peut-être même avant car on voit mal Lyon vendre Mariano Diaz sans plan B.