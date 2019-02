OL : Ndombele vendu 80ME au prochain mercato ?

Dans : OL, Mercato, Premier League.

A l’image de son équipe, Tanguy Ndombele impressionne en cette deuxième partie de saison.

Le milieu de terrain semble avoir terminé de choisir ses matchs, et enchaine les prestations de haut niveau, comme sa maitrise affichée ce jeudi soir sur le terrain de Guingamp, son ancien club. Résultat, les observateurs venus le voir jouer sont littéralement sous le charme. C’est le cas des deux clubs de Manchester, United et City, qui envisagent de faire des folies cet été pour récupérer l’international français, annonce le Manchester Evening News.

Pep Guardiola, qui a subi à deux reprises avec City les foudres du milieu de terrain lyonnais en Ligue des Champions, verrait en Ndombele le futur remplaçant de Fernandinho, tandis qu’United imagine déjà sa connexion avec Paul Pogba, son coéquipier en équipe de France. Pour réaliser cette opération, il faudra toutefois faire marcher la planche à billets, puisqu’un montant de 80 ME est estimé nécessaire pour faire venir Ndombele en Angleterre. Une somme qui correspond certainement aux exigences de Jean-Michel Aulas, certain de faire avec le milieu de 22 ans la plus grosse vente de l’histoire du club rhodanien. Ce serait en tout cas, par exemple, une somme jamais dépensée jusqu’à présent par Manchester City pour s’offrir un joueur…