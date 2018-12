OL : Ndombélé, son agent se lâche avant le mercato

Dans : OL, Mercato.

Très bonne pioche de l’Olympique Lyonnais puisqu’il a été recruté pour un total de 10 ME à Amiens, Tanguy Ndombélé est désormais un titulaire incontournable à Lyon et un international français prometteur.

Ses performances en Ligue des Champions ont marqué les esprits et si les clubs anglais lui font les yeux doux, c’est vers l’Italie que son nom a été murmuré ces derniers jours. Certes, le milieu de terrain a bien fait comprendre qu’il comptait rester toute la saison à l’OL, et étudier ensuite la question au mois de juin. Mais l’un de ses agents ne s’est pas fait prier pour donner déjà quelques indications en ce qui concerne son avenir, et notamment son prix qui vole déjà très haut.

« Actuellement, il est en grande forme, il enchaine les performances de haut niveau depuis le début de la saison. C’est un milieu de terrain qui peut à la fois défendre et attaquer, il fait des différences. L’intérêt de Naples ? Cela n’était pas le cas par le passé, mais on ne sait jamais ce qu’il va se passer. C’est une grande équipe et ils ont une belle histoire. Je pense que Carlo Ancelotti s’entendrait très bien avec Tanguy. En tout cas, Tanguy ne partira pas en janvier, mais on verra comment cela se passe cet été. Le prix ? Lyon en veut 80 ME, mais vous savez, tous les prix se négocient », a laissé entendre Duro Ivanisevic, dans une discussion forcément centrée sur l’intérêt de Naples puisqu’elle était diffusée sur Calcio Napoli 24 TV. Mais les informations sont en tout cas bonnes à prendre pour confirmer le montant demandé par Lyon, et le fait que cela laisse une petite fenêtre pour négocier tout cela l’été prochain.