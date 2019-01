OL : Nabil Fekir victime d'un coup de déprime à cause du mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Nabil Fekir n'a participé qu'à la première période du match entre l'Olympique Lyonnais et Reims, le champion du monde de l'OL cédant sa place à Maxwel Cornet. Pour expliquer ce choix, Bruno Genesio a expliqué que Nabil Fekir était tout simplement blessé, reconnaissant quand même que son joueur avait aussi eu du mal. « Nabil est sorti suite à un souci à la cheville, il a reçu un coup. Est-ce grave ? Je ne sais pas, on verra samedi. Sa première période ? C'était difficile, il y avait beaucoup de monde dans l'axe », confiait le technicien lyonnais.

Evoquant sur RMC les performances actuelles de Nabil Fekir, que l'on a connu plus efficace, Jonathan MacHardy a une explication plausible. « J’ai quand même l’impression que le problème de Nabil Fekir n’est pas que physique et qu’il y a une sorte de spleen qui hante son esprit. Il a fait la Coupe du Monde, il a été champion du monde, il croyait qu’il allait partir de Lyon...S’il était tout le temps nul, on pourrait avoir des doutes, mais dans les gros matches il est toujours là et il est très bon. On n’a pas senti qu’il était en retard physiquement sur ces matches, il était présent dans l’impact, vif, étincelant face à Manchester City. Alors oui je pense qu’il fait une petite déprime, car j’ai du mal à croire que c’est uniquement un souci physique. Là, il y a le petit coup de blues de se dire qu’il pourrait être à Liverpool, être en tête de la Premier League, jouer des matches de gala alors que là il joue un match à domicile contre Reims et ça fait ch... », explique Jonathan MacHardy. Un psy est demandé d'urgence à l'Olympique Lyonnais....