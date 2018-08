OL : Moussa Dembélé veut signer à l'OL, son surprenant message le prouve !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Silencieux depuis qu'on annonce qu'il a trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé est sorti de son mutisme après la qualification du Celtic FC pour l'Europa League, alors qu'il n'était même pas sur la feuille de match pour cette rencontre décisive. Tandis que le manager du club écossais annonçait lui que l'attaquant français restait finalement au Celtic, faute d'avoir trouvé un autre joueur offensif, Moussa Dembélé a fait connaître sa position via les réseaux sociaux.

Sur son compte Twitter, l'attaquant a fait comprendre à ses dirigeants que l'accord qu'ils avaient visiblement passé avec lui devait être respecté. « Un homme qui ne tient pas sa parole n’est rien. Un vrai homme tient sa parole. Un mensonge a plusieurs variations, la vérité aucune, a lancé, avec philosophie Moussa Dembélé, avant de faire savoir aux fans du CelticFC qu’ils n’étaient pas visés par ces propos. Ne vous méprenez pas les gars et les filles, cela n’a rien à voir avec les gens qui se soucient vraiment du club. J’ai trop d’amour et de respect pour vous et le blason. » Cela nous promet une chaude journée entre Lyon et Glasgow.