OL : Moussa Dembélé et l'OL, l'accord est trouvé !

Depuis mercredi, et l'annonce du départ de Mariano Diaz au Real Madrid, l'Olympique Lyonnais est passé à la vitesse supérieure concernant son futur renfort offensif. Et même si l'on ne sait pas si l'OL s'offrira un ou deux attaquants d'ici vendredi minuit, le favori numéro 1 pour remplacer Mariano est connu, il s'agit de Moussa Dembélé, l'attaquant français du Celtic FC. L'Equipe annonce même qu'un accord a déjà été trouvé entre le joueur et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, une première réunion ayant eu lieu à Glasgow.

Reste désormais à convaincre le président du club écossais de vendre son attaquant vedette et Jean-Michel Aulas l'a reconnu mercredi en conférence de presse, son homologue du Celtic Glasgow, dont il se dit l'ami, est du genre « bulldog et dur lors des négociations ». C'est ainsi que les deux premières propositions de l'Olympique Lyonnais pour recruter Moussa Dembélé ont été refusées, mais la situation évolue d'heure en heure et une solution semble imminente. Du côté de la presse écossaise, on affirme même que l'attaquant va rapidement s'envoler pour Lyon afin de pouvoir rapidement passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat quand le deal sera trouvé, alors que son équipe joue ce jeudi soir sa place en Europa League.