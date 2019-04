OL : Mourinho, un « fantasme » et rien de plus pour Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

« Mourinho ? J'adorerais. Financièrement, je ne pense pas que ce soit impossible. On a la possibilité de faire ce qu'on souhaite faire. On ne se refusera rien ». Vendredi soir, Jean-Michel Aulas lâchait une petite bombe après la victoire contre Bordeaux, affirmant qu’une signature de José Mourinho dans la capitale des Gaules était possible. Lancé dans le dossier de la succession de Bruno Genesio, le président rhodanien souhaite-t-il pour autant s’attacher les services du technicien portugais ? Selon Le Progrès, il s’agit avant tout d’un fantasme, et pas d’une piste crédible. Pour l’instant…

« À l’étranger, un nom revient tel un fantasme : José Mourinho. Pour boucler une belle boucle (Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester United), il vise la Ligue 1 ou la Bundesliga. Mais prendrait-il le temps d’exploiter le potentiel des jeunes joueurs formés au club, au détriment de la performance immédiate ? » explique le quotidien régional, qui informe par ailleurs que la piste Marcelo Gallardo n’est « pas éteinte ». Reste à savoir ce que décideront les dirigeants lyonnais dans les prochaines semaines, alors que le nom de Laurent Blanc revient toujours avec insistance.