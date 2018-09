OL : Mourinho surveille Memphis au mercato, la preuve

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En janvier 2017, l’Olympique Lyonnais frappait un grand coup sur le marché des transferts en recrutant Memphis Depay en provenance de Manchester United. Lors de la présentation du Néerlandais devant la presse, Jean-Michel Aulas expliquait que les Reds Devils avaient inclus dans le contrat de Memphis à l’OL une clause de rachat. Une information confirmée en ce début de semaine par The Express, qui explique par ailleurs que c’est José Mourinho qui est à l’origine de cette clause.

Mourinho adore Memphis Depay

Convaincu par le potentiel du joueur malgré les difficultés rencontrées par ce dernier à Manchester United, José Mourinho aurait, à l’époque, insisté auprès des dirigeants britanniques pour inclure cette clause de rachat. Devant les médias en janvier 2017, Jean-Michel Aulas avait publiquement expliqué que cette clause se situait aux alentours de 35ME. Assez peu finalement au vu de la qualité et des statistiques du joueur ces derniers mois. Reste désormais à savoir si Manchester United activera son droit prioritaire pour faire revenir Memphis Depay à Old Traford dans l'avenir. « Cela reste à voir » selon The Express, qui n’est pas informé d’un éventuel intérêt de MU pour Depay à cours terme.