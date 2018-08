OL : Monaco promet de laisser Lyon tranquille dans ce dossier

Dans : OL, Mercato, Monaco.

Désireux de s’offrir un défenseur central dans les derniers jours du mois d’août, l’Olympique Lyonnais se heurte au Benfica Lisbonne dans le dossier Ruben Dias.

Débourser 45 ME, soit le montant de sa clause libératoire, n’est pas forcément prévu et Jean-Michel Aulas hésite à faire le grand saut. D’autant que d’autres pistes sont explorées, comme celle menant à Domagoj Vida. Très en vue lors de la Coupe du monde, le défenseur central de la Croatie est aussi suivi par l’AS Monaco, qui a les moyens de s’offrir un renfort estimé à 15 ME. Mais dans L’Equipe, Vadim Vasilyev a assuré que cette piste était à oublier, car aucun renfort défensif n’était prévu dans les prochains jours.

Autant dire que Lyon, qui aurait déjà mis 12 ME sur la table pour tenter de convaincre Besiktas de lâcher son arrière, a un boulevard devant lui s’il décidait d’aller à fond dans cette option. Pour le moment, ce n’est pas le cas et la piste menant à Vida demeure une solution de repli. Un plan B qui permettrait tout de même à Jean-Michel Aulas de tenir sa promesse de recruter un joueur en vue lors du Mondial en Russie cet été.