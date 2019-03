OL : Mendy n’a pas le niveau, le Barça le raye de son mercato

Dans : OL, Liga, Mercato.

A la recherche d’un latéral gauche pour épauler Jordi Alba, le FC Barcelone a notamment coché le nom de Ferland Mendy (23 ans).

Comme souvent lorsqu’une cible du Barça évolue en Ligue 1, l’initiative vient de son secrétaire technique français Eric Abidal. Le club catalan a donc profité du huitième de finale de la Ligue des Champions contre l’Olympique Lyonnais pour le juger. Et ainsi vérifier si l’ancien Havrais mérite un possible transfert chez les Blaugrana l’été prochain. Résultat, le Gone a totalement raté son casting !

Décevant lors de cette double confrontation, surtout au Camp Nou (5-1), Mendy n’est pas jugé apte à intégrer l’effectif d’Ernesto Valverde, révèle Mundo Deportivo. D’autant que l’international français vaut un certain prix incompatible avec les plans du Barça, qui souhaite recruter une simple doublure après la récente prolongation de Jordi Alba. A croire que la cote du latéral gauche a chuté en l’espace de trois semaines. Contrairement à celle du milieu Tanguy Ndombele, le seul Lyonnais à son meilleur niveau mercredi.