OL : Memphis veut un grand club, l'étonnante réponse d'Aulas

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

A l’approche des matchs face au PSG et au FC Barcelone, Memphis Depay a jeté un énorme pavé dans la mare en expliquant à un magazine néerlandais qu’il espérait bien signer l’été prochain dans un vrai grand club.

De quoi faire hérisser le poil aux supporters lyonnais, qui savent bien que Manchester City, le Bayern Munich, le PSG ou le Real Madrid sont un cran au-dessus, mais qui préféreraient que le joueur garde cela pour lui et montre sur le terrain qu’il est bien au niveau des grands d’Europe. De son côté, Jean-Michel Aulas, qui a pris sous son aile l’ancien joueur du PSV Eindhoven, savait que sa réaction serait attendue sur ce sujet sensible. Et le président lyonnais a préféré ne pas ajouter de l’huile sur le feu, rappelant simplement au détour d’une petite phrase que Memphis Depay était arrivé à Lyon en provenance de Manchester United, un grand club où il n’avait pas su s’imposer…

Memphis Depay (OL) souhaiterait quitter Lyon cet été - L'Équipe ⁦@OL⁩ ⁦⁩ ⁦@lequipe⁩ Memphis vient d MU pour progresser à l’OL il est devenu 1 des très bons joueurs Européens:qu’il veuille aller encore + haut ds le top 4 cela me va bien https://t.co/8OLIxbx1ly — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 29 janvier 2019

« Memphis vient de Manchester United pour progresser à l’OL. Il est devenu un des très bons joueurs européens. Qu’il veuille aller encore plus haut dans le Top 4 cela me va bien », a confié un JMA pas du tout énervé par le sujet, et qui sait que son attaquant à une très belle valeur marchande. Mais est-ce que des candidats à la Ligue des Champions se sont déjà manifesté pour le faire signer, rien n’est moins sûr…