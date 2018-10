OL : Memphis et Dembélé prennent un tacle venu de Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Recruté cet été en provenance du Celtic Glasgow pour 22ME, Moussa Dembélé réalise des débuts plutôt prometteurs à l’Olympique Lyonnais.

Malgré un manque d’automatisme avec ses partenaires, l’international espoirs français est plutôt efficace, avec notamment des buts contre Dijon et Nîmes en Ligue 1. Pourtant, il est encore loin de faire l’unanimité chez les observateurs. Ancien gardien du club rhodanien et désormais consultant pour Canal Plus, Rémy Vercoutre n’est pas fan du joueur. Du moins pour l’instant, l’ex-gardien de Caen estimant que l’attaquant de 22 ans peine à s'acclimater au modèle lyonnais. Et Vercoutre en profite aussi pour remettre Memphis Depay à sa place.

« Dembélé, pour l'instant, manque de fluidité, il n'entre pas encore dans le modèle lyonnais. Techniquement, dans son jeu de corps, de passes, je le trouve en retrait. Contre Nîmes, il a été capable de marquer un super but mais aussi de rater des occasions plus faciles. Et j'ai trouvé Memphis un peu brouillon, même s'il est capable de coups d'éclat. Il a voulu en faire trop, s'est un peu perdu. J'ai l'impression que pour organiser le jeu des deux, il faut, en fait, Nabil Fekir en chef d'orchestre. Sinon pour l'instant, ça me paraît désordonné entre eux. Je ne les vois pas encore très complémentaires. Il faut bien répartir les rôles car je pense qu'une sorte de compétition pourrait naître dans ce duo. Je suis resté sur ma faim vendredi, les deux ne m'ont pas fait une grande impression », a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Equipe. Aux deux attaquants de l’Olympique Lyonnais de faire mentir Rémy Vercoutre dès mardi soir, à l’occasion du déplacement à Hoffenheim en Ligue des Champions. En toute logique, Moussa Dembélé sera titulaire, au côté de Memphis Depay en attaque.