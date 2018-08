OL : Mariano Diaz visé par le Real Madrid dans un deal à l'arrache ?

Dans : OL, Mercato, Liga.

Plutôt transparent vendredi soir avec l'Olympique Lyonnais à Reims, cédant même sa place à Maxwel Cornet peu après l'heure de jeu, Mariano Diaz fait la Une du quotidien Marca ce samedi. Car le quotidien sportif espagnol, proche du Real Madrid, affirme que l'attaquant recruté l'été dernier par l'OL chez les Merengue figure sur une short-list des joueurs que le club espagnol pourrait éventuellement faire signer d'ici le 31 août prochain. Ce n'est pas la première fois que le nom de Mariano Diaz est évoqué du côté madrilène, mais cette fois les choses seraient plus sérieuses, Julen Lopetegui, le successeur de Zinedine Zidane, voulant impérativement des renforts offensifs et surtout un numéro 9.

Outre Mariano Diaz, on trouve aussi dans cette liste des candidats à un possible transferts au Real Madrid : Rodrigo (Valence), Icardi (Inter), Werner (Leipzig) et Lewandowski (Bayern Munich). Autrement dit, du très lourd. Marca fait remarquer que le Real Madrid n'avait pas prévu d'option de rachat lors du transfert de Mariano Diaz à l'Olympique Lyonnais, mais bénéficiait toute de même d'une clause de préemption si l'OL était vendeur de son attaquant, ce qui n'est pas la tendance actuelle.