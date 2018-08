OL : Madrid ou pas, l'OL ferme la porte à Mariano Diaz !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ces derniers jours, la rumeur est revenue d'Espagne concernant l'intérêt du Real Madrid pour Mariano Diaz, les Merengue étant en quête d'un attaquant supplémentaire d'ici le 31 août. Le joueur de l'Olympique Lyonnais figurait dans une liste restreinte, et cela même si le club espagnol n'avait mis aucune clause de rachat lorsque l'an dernier Mariano Diaz a été transféré à l'OL.

Titulaire, et transparent, vendredi soir contre Reims, Mariano Diaz a beau avoir récemment fait savoir que le Real Madrid ne se refusait pas, il est et restera à l'Olympique Lyonnais cette saison. Et c'est son coach qui le dit. « Quand on est à Lyon, on a envie d’aller à Barcelone, au Real, c’est normal. C’est comme quand un joueur d’un club de 2e partie du championnat voit l’OL comme un plus grand club, il y a des échelons. Ce n’est pas blâmable, c’est ambitieux. Mais si la possibilité de partir tout de suite n’existe pas, le joueur doit rester dans l’esprit, travailler, faire une bonne saison pour s’ouvrir plus tard les portes d’un très grand club », a confié, dans Le Progrès, Bruno Genesio, qui prévient en douceur Mariano Diaz qu'il a tout intérêt à briller sous le maillot de l'Olympique Lyonnais s'il veut réaliser un jour son rêve d'aller au Real Madrid.