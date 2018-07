OL : MacHardy supplie Nabil Fekir de rester à l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

C'est avec le titre de champion du monde que Nabil Fekir est rentré de Russie, mais cela ne change rien concernant l'avenir du capitaine de l'Olympique Lyonnais dont on ne sait pas s'il restera ou pas au sein de son club formateur. Tandis que Jean-Michel Aulas a récemment répété que Nabil Fekir allait jouer cette saison à l'OL, des rumeurs circulent toujours sur l'intérêt de plusieurs gros clubs européens. Sur RMC, Jonatan MacHardy a lancé un appel à Nabil Fekir.

Pour le journaliste, le joueur tricolore doit rester à l'Olympique Lyonnais pour plusieurs raisons. « Je pense que Nabil Fekir a tout intérêt à rester à Lyon. Il va jouer la Ligue des champions, et comme je l’ai déjà dit, sa saison dernière a été très bonne, mais il sort de plusieurs périodes de blessure durant lesquelles il n’a pas pu tout rendre à son club formateur. Moi je l’encourage à vraiment à rester à l’OL, d’une part parce qu’on est fan de foot et on adore avoir le plaisir de voir Nabil Fekir en Ligue 1. Mais bon... s’ils le vendent ils vont récolter une bonne somme d’argent... », explique Jonatan MacHardy, conscient que l'intérêt sportif de l'Olympique Lyonnais est diamétralement opposé à son intérêt financier.