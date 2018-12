OL : Lyon sommé de se bouger au mercato pour cette cible

Dans : OL, Mercato.

Annoncé chaud sur plusieurs cibles, l’Olympique Lyonnais pourrait frapper plus fort que prévu au mois de janvier.

Sauf en cas de départ surprise, le club rhodanien n’avait pas spécialement prévu de recruter, à moins d’un gros coup de cœur. Cela semble se passer avec Diego Lainez, qui doit débarquer en Europe et que l’OL ne veut pas louper. Mais le club rhodanien s’est aussi rapproché du club de Cluj, pour essayer de faire venir l’attaquant local George Tucudean. Un choix surprenant mais confirmé par des contacts entre les deux clubs. Une première offre à 6 ME pourrait être effectuée à l’ouverture du marché des transferts, même si le club roumain promet de discuter uniquement à partir de 8 ME. Le président de Cluj se montre pour le moment assez sceptique sur la possibilité de voir les clubs avec lesquels il discute monter aussi haut pour son attaquant. En tout cas, Marian Bagacean attend de voir des éléments concrets début janvier avant d’en dire plus.

« Jusqu'ici, nous n'avons que des discours, des discours, nous verrons ce qui se passera après la reprise de l'entraînement de janvier », a prévenu sur GSP le dirigeant de Cluj, persuadé que tout peut s’accélérer à l’ouverture du marché des transferts. Il sera alors temps pour l’Olympique Lyonnais de voir si l’intérêt annoncé se concrétise, à l’heure où la formation de Bruno Genesio ne manque pas d’attaquants, même s’il pourrait être tenté de prendre un véritable finisseur dans la surface après la première partie de saison décevante de Moussa Dembélé.