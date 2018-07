OL : Lyon grille tout le monde sur cette pépite anglaise au mercato

Dans : OL, Mercato.

A défaut de trouver un défenseur central, l’Olympique Lyonnais cherche dans le domaine offensif.

Nouvelle pépinière de talent en Europe, l’Angleterre cartonne dans les catégories de jeunes, mais ne laisse que très rarement filer ses meilleurs espoirs. C’est pourtant ce qu’il va se passer avec Reo Griffiths. Radio Scoop annonce en effet que l’attaquant anglais de 18 ans est sur le point de s’engager avec l’Olympique Lyonnais.

Reo Griffiths est en fin de contrat avec son club de Tottenham, et était courtisé par de nombreux clubs européens. L’OL s’est positionné et devrait prochainement officialiser l’arrivée de cet attaquant prometteur, qui viendra compléter la relève lyonnaise à ce poste, où figurent déjà notamment Gouiri et Maolida. Mais cette arrivée devrait certainement expliquer les rumeurs faisant état d’un possible départ de Maolida dans les prochaines semaines.