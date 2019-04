OL : Lyon engagé dans une finale à trois pour Laurent Blanc !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tandis que la fin de saison approche et que l’avenir de Bruno Genesio semble s’écrire loin de l’Olympique Lyonnais, une piste se dégage pour la succession du technicien de 52 ans. Il s’agit de celle menant à Laurent Blanc, dont le nom revient désormais avec insistance dans la capitale des Gaules. Et pour cause, Le Parisien affirme dans ses colonnes ce lundi que l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France est très intéressé par le projet lyonnais. La preuve, il s’active actuellement sur la composition du staff qui pourrait l’accompagner dans le Rhône cet été.

Chelsea, Séville ou Lyon pour Blanc ?

« Si Bruno Genesio ne devait pas être reconduit dans ses fonctions - la tendance de la semaine écoulée -, le poste d’entraîneur de l’OL l’intéresse. Blanc, 53 ans, a son staff, avec Franck Passi comme adjoint et Philippe Lambert à la préparation athlétique. Un chef de la performance pourrait également l’accompagner » explique le quotidien francilien, qui précise néanmoins que deux autres écuries européennes pourraient intéresser Laurent Blanc, et potentiellement l'éloigner de Lyon. « Une qualification directe de Lyon pour la prochaine Ligue des champions rendrait évidemment la mariée plus belle. À l’étranger, parmi les clubs qui peuvent relever du challenge excitant, il garde un œil sur Chelsea et le FC Séville, deux écuries qui l’ont sondé ces dernières saisons ». Reste maintenant à voir quelle sera la destination d'un Laurent Blanc officiellement contacté par Jean-Michel Aulas au cours des dernières heures selon L'Equipe...