OL : Lyon dévoile le vrai prix de Jason Denayer

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais étant coté en bourse, le club rhodanien a l'obligation d'informer ses actionnaires des détails du transfert de ses joueurs et ce mardi soir c'est donc le cas pour Jason Denayer. Si l'OL avait donné un prix global de l'opération, on sait désormais plus précisément dans quelles conditions financières le défenseur belge est arrivé de Manchester City.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur central international Belge de Manchester City, Jason Denayer, qui vient de signer un contrat de 4 ans avec l’OL. Le montant du transfert s’élève à 6,5 ME auquel pourront s’ajouter des incentives pour un maximum de 3,5 ME ainsi qu’un intéressement de 15% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert », précise l'Olympique Lyonnais, qui a donc accepté de rétrocéder une possible bonne affaire sur l'éventuelle revente de Jason Denayer. Une clause de plus en plus présente dans les transferts actuels, ce dont l'OL a souvent profité.