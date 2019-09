OL : Lyon coule, Aulas va sortir de sa réserve

Dans : OL, Ligue 1.

Toujours aussi discret dans les médias depuis qu’il a laissé les commandes à Juninho, Jean-Michel Aulas se contente de quelques piqures de rappel, comme ce fut le cas ce lundi à Milan pour une sortie devant les micros.

Mais l’actualité de son club, c’est cette mauvaise passe avec six matchs sans victoire, en Ligue des Champions comme en Ligue 1, et une situation qui commence à devenir inconfortable pour tout le monde. Le président de l’Olympique Lyonnais en est parfaitement conscient, mais ce mercredi soir à Brest, il a esquivé les caméras, tout comme Juninho, à l’issue de la rencontre.

Un peu plus détaché du groupe, JMA devrait changer tout cela rapidement selon L’Equipe, qui annonce un président plus présent dans le sprint qui arrive. Il faut dire qu’avec les matchs contre Nantes, Leipzig puis Saint-Etienne, Lyon va commencer à jouer très gros. Pour le quotidien sportif, Aulas « ne peut pas accepter de voir l’OL s’éloigner ainsi de ses ambitions », et cela va forcément se faire ressentir par une présence auprès des joueurs et des médias. L’heure du premier coup de semonce de la saison ne devrait donc pas tarder, pour un président lyonnais qui a délégué cet été, mais ne compte pas accepter pour autant de voir son équipe plomber sa saison.