OL : Lyon cible un défenseur à 7 ME pour zapper Marcelo

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat en juin prochain, Jérémy Morel ne sera pas conservé par l’Olympique Lyonnais. Et vu que Marcelo ne fait pas non plus l’unanimité après cette saison 2018-2019 délicate, l’état-major rhodanien devrait se renforcer avec une ou deux recrues en défense centrale. Ainsi, à en croire les informations obtenues par Goal, l’OL regarde du côté du Brésil. Et un joueur a particulièrement tapé dans l’œil de Florian Maurice et des recruteurs lyonnais : Leo Pereira, qui évolue à l’Athletico Paranaense.

« Sous contrat jusqu'en 2022 avec le club brésilien, il a été supervisé à plusieurs reprises par des émissaires du club rhodanien qui devront encore convaincre le nouvel entraîneur attendu dans les prochaines semaines. En cas de transfert cet été, les dirigeants de l'Athletico Paranaense attendent entre 5 et 7 millions d'euros » explique le média, qui précise néanmoins que l’OL devra faire face à une rude concurrence. En effet, l’Inter Milan et le FC Porto sont également sur les rangs, au même titre que Wolfsburg. Autant dire que le dossier ne sera pas simple, mais l’OL a toutes ses chances. A condition de mettre le paquet et de ne pas tergiverser dans les négociations…