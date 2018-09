OL : Lyon abordé dès janvier pour Fékir ? A une condition

Dans : OL, Mercato.

Tout proche de Liverpool avant la Coupe du monde, Nabil Fékir a vu son transfert tomber à l’eau de manière spectaculaire, alors qu’il se préparait à prendre la pose avec son futur maillot des Reds.

Mais des négociations relancées après une visite médicale jugée pas assez satisfaisante, ont tout fait capoter. Malgré un forcing de dernière minute de Chelsea, il n’a alors plus jamais été question de transfert pour le capitaine lyonnais, concentré sur la Coupe du monde, puis sa saison à venir. Dans les médias, l’international français a rappelé que cela ne le dérangeait pas le moins du monde de continuer l’aventure avec l’OL, et qu’il n’était pas pressé de partir. Mais ce n’est bien évidemment pas l’avis de la presse anglaise.

Ce jeudi, The Mirror annonce ainsi que Nabil Fékir continue d’intéresser Liverpool et plusieurs clubs anglais, prêts à bondir sur une occasion qui pourrait bien devenir immanquable. En effet, le journal britannique rappelle que Nabil Fékir n’a pas prolongé son contrat, qui expire à l’issue de la saison prochaine, en 2020. Autant dire qu’il sera difficile pour l’OL de continuer à réclamer près de 60 ME pour le vendre. L’idée d’un transfert en janvier paraît peu probable, même si cela pourrait grandement dépendre des besoins des clubs anglais en cours de saison. Et dans le même temps, les dirigeants lyonnais savent très bien que la meilleure façon de faire taire les rumeurs, sera de trouver un accord pour la prolongation de contrat de leur capitaine.