OL : Lyon a-t-il dépensé 22ME pour du vent ? La question se pose !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Titulaire à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France contre Bourges samedi, Moussa Dembélé a raté de nombreuses occasions, le plongeant clairement dans le doute. L’international espoirs français peine à exploser dans la capitale des Gaules, malgré les bonnes performances de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Surtout, il a bien du mal à faire oublier un certain Mariano Diaz, lequel avait cartonné dès son arrivée dans le Rhône il y a un an et demi. Un constat partagé par Le Progrès, qui en remet une couche en rappelant que Lyon a payé 22 ME pour s’attacher les services de l’ancien buteur du Celtic Glasgow.

« Dembélé ne peut témoigner de ces sautes d’humeur car il n’est pas encore installé dans l’attaque lyonnaise. Pourtant, Bourges était un excellent prétexte, mais il rata la bonne demi-douzaine d’occasions qui se présenta à lui. À l’évidence, Dembélé n’a pas remplacé Mariano, et dès hier matin, peut-être même avant, on avait tôt fait de rappeler son transfert de 22 ME sans qu’il y soit pour quelque chose dans cette somme rondelette. Sa prestation ratée illustre sa difficulté à passer du Celtic à l’OL et, sans doute, un manque de confiance dû à la perte de son statut de titulaire. Selon toute vraisemblance, avec le retour de suspension de Memphis, et celui de Traoré resté sagement sur le banc devant Bourges, l’ancien Parisien ne débutera pas demain contre Strasbourg à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de la Ligue » explique le quotidien régional, qui attend plus de Moussa Dembélé à Lyon. Comme l’ensemble des supporters de l’actuel 3e de Ligue 1…