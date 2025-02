OL ‍: Lyon a réussi son mercato, l’ambition revient

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Malgré un marché des transferts agité durant l’hiver, l’Olympique Lyonnais a réussi à garder une grande partie de ses forces vives pour tenter de remplir ses grands objectifs de la saison en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.

Interdit de recrutement et dans l’obligation d’empocher plusieurs dizaines de millions d’euros avec la vente de joueurs pour tenter de rentrer dans les clous de la DNCG en fin de saison, le club rhodanien s’attendait à vivre un mois de janvier compliqué. Il l’a été, mais pas tant que ça non plus. Déjà parce que Lyon a réussi à garder certains de ses titulaires courtisés, comme Cherki ou Fofana. Mais aussi parce que l’OL a réalisé près de 30 millions d’euros de ventes grâce aux transferts de remplaçants, comme Caqueret ou Orban. Dans le sens inverse, Lyon a même réussi à se faire prêter Thiago Almada depuis Botafogo grâce à un tour de passe-passe dont seul John Textor a le secret. Autant dire que le bilan du mercato est plutôt bon du côté du Groupama Stadium, où Matthieu Louis-Jean a de grandes ambitions pour la deuxième partie de saison.

« Garder le noyau de l’équipe pour obtenir de bons résultats »

💬 @ClintonMata19 va-t-il rester à l'OL ?



La réponse de Matthieu Louis-Jean 🔴🔵



L'interview complète à retrouver ici ⤵️https://t.co/0qVx0y0Ggg pic.twitter.com/fi4OVx7Ijk — Olympique Lyonnais (@OL) February 6, 2025

« Ça a été un mercato mouvementé. Nous avons gardé les joueurs que nous voulions et trouvé des solutions de sortie pour ceux qui jouaient moins. Certains joueurs importants, comme Rayan Cherki, Ernest Nuamah et Clinton Mata, ont été sollicités. Mais nous sommes restés fermes, car nous voulions rester ambitieux et garder le noyau de l’équipe pour obtenir de bons résultats sur cette deuxième partie de saison. L'OL se doit de gagner et d’être compétitif pour les premières places du championnat. Nous devons redonner de la force et de la confiance au groupe. Les objectifs sont clairs : nous espérons réaliser une belle performance en Europa League. Nous avons montré lors de la phase de groupes que nous étions compétitifs. Nous devrons être encore plus exigeants lors des matchs à élimination directe. Avec la qualité, la jeunesse et l’expérience présentes dans le groupe, nous avons une équipe complète pour affronter les deux compétitions. Nous sommes toujours en course pour le Top 4 en L1 », a lancé, sur OL Play, le directeur technique de l’OL, qui a pleinement assumé le choix de nommer Paulo Fonseca à la place de Pierre Sage pour des questions d’ambitions.