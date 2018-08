OL : Lyon a raison de vendre Mariano, Dugarry s'explique

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Encore inimaginable il y a quelques jours, le départ de Mariano Diaz ne fait plus beaucoup de doute à l’Olympique Lyonnais.

Titulaire indiscutable durant une grande partie de la saison dernière, l’Espagnol avait perdu sa place en fin de saison suite au replacement de Memphis Depay en pointe par Bruno Genesio. Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a évoqué cette potentielle vente. Et selon l’ancien buteur de l’Equipe de France, c’est une vraie belle opération qui Jean-Michel Aulas est en passe de conclure.

« J’ai l’impression que dans l’expression technique avec ses partenaires, quelque chose était cassé. Ses partenaires ne cherchaient pas à combiner avec lui. J’avais cette impression qu’il y avait une vraie cassure sportivement. Il était moins prompt, moins insouciant depuis quelques mois… J’ai un doute sur ce joueur. Ils l’ont acheté 8ME, ils vont le revendre plus de 20ME, ce n’est pas une mauvaise opération. Après, il faut absolument le remplacer par un bon joueur. Ils ont fait un beau coup car ils ont valorisé un joueur qui a marqué des buts et qui était assez inconnu il y a un an et ils le revendent cher, bravo à eux » a confié l’animateur de Team Duga. Pour le remplacer, le nom de Moussa Dembélé revient avec insistance. Suffisant pour remplacer le buteur Mariano Diaz ? Seul l’avenir dira si l’OL a eu raison de se séparer de son attaquant espagnol…