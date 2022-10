OL : Lukeba envoie un message très clair à Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Castello Lukeba a connu une ascension fulgurante à l'OL. La saison passée, le défenseur central français a même été la révélation des Gones, malgré les résultats décevants du club rhodanien.

L'OL reçoit le LOSC ce dimanche soir en Ligue 1. Un choc très important pour les Rhodaniens, qui vont devoir enchainer après leur succès à Montpellier le week-end passé. L'arrivée de Laurent Blanc a d'ailleurs eu le mérite de redistribuer certaines cartes à l'OL. L'ancien coach du Paris Saint-Germain fait notamment jouer son équipe avec cinq milieux de terrain. Et plus globalement, certains joueurs qui avaient peu de temps de jeu sous l'ère Peter Bosz sont revenus. C'est le cas de Jérôme Boateng ou encore d'Houssem Aouar. Du coup, tous les joueurs de l'OL sont mis sous pression. Et c'est aussi le cas du crack Castello Lukeba, qui va devoir continuer de prouver au jour le jour à Laurent Blanc qu'il a bien l'étoffe d'un cadre des Gones.

Lukeba, la concurrence ne lui fait pas peur !

𝙊𝙣 𝙥𝙤𝙪𝙧𝙨𝙪𝙞𝙩 𝙣𝙤𝙩𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙖 𝙧𝙚́𝙘𝙚𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙪 𝙇𝙊𝙎𝘾 👊🔴🔵#OLLOSC J-3⃣ pic.twitter.com/u6fKeKPrJ5 — Olympique Lyonnais (@OL) October 27, 2022

En conférence de presse, le jeune défenseur central français est d'ailleurs revenu sur l'arrivée de Laurent Blanc et sur ce que cela changeait pour lui. « Je suis plus observé et plus attendu. J'ai moins le droit à l'erreur. Ce qu'on n'a pas souligné la saison dernière, cette fois, on va le souligner. C'est à moi d'être concentré et de toujours plus travailler pour mettre la barre encore haute. Mon objectif, c'est de toujours être sur le terrain. Avec un nouveau coach, tout est remis à zéro. Il faut à chaque fois prouver qu'on mérite sa place. C'est ce que j'essaye de montrer chaque jour à l'entraînement et pendant les matchs », a notamment indiqué Castello Lukeba, qui ne compte pas se faire bouger par la concurrence à l'OL. A 19 ans, le Lyonnais sait que pas mal d'espoirs sont placés en lui pour le futur, qu'il soit à l'OL ou en équipe de France. Cette saison avec les Gones, Lukeba est de nouveau un membre important de l'équipe, avec déjà 11 matchs disputés et un but marqué.