OL : Lui, c'est l'énigme du mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato.

Cela fait désormais plus d’un an que l’Olympique Lyonnais cherche à se défaire de Mapou Yanga-Mbiwa.

Sans réussite tant le défenseur central possède un contrat bien rémunéré avec le club rhodanien. L’été dernier, Bursaspor avait trouvé un accord pour son transfert, mais l’ancien joueur de Montpellier, Newcastle ou la Roma a refusé de rejoindre la Turquie au dernier moment. Un refus qui ne serait pas le seul, puisque le joueur aurait, selon L’Equipe, décidé de balayer toutes les propositions de l’OL pour le libérer de son contrat. Cantonné aux entrainements, le défenseur central s’est récemment plaint que Jean-Michel Aulas était trop gourmand pour le laisser partir. Pourtant, plutôt de continuer à payer son salaire pendant 18 mois, Lyon est carrément prêt à le laisser partir, si un club veut bien de lui.

« On laissera partir Mapou Yanga-Mbiwa s’il trouve quelque chose », a livré un Jean-Michel Aulas qui cherche surtout à se défaire d’un joueur pour qui l’OL avait fait un gros effort financier afin de le faire venir lors de l’été 2015, mais dont les prestations n’auront convaincu que pendant une saison. Depuis, l’international français se morfond dans les tribunes, et voit sa cote baisser en flèche, au point qu’il n’est clairement pas certain qu’un club veuille bien de lui cet hiver, malgré les prétentions quasiment inexistantes de la part de l’OL.