OL : Les rumeurs fusent, Aulas promet de ne plus réagir !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

« Comme Jean-Michel Aulas l’a écrit directement à Bilel Ghazi dès 16h31, ce ne sont pas les bonnes pistes même si le club aurait bien aimé renouer avec la tradition brésilienne. Contrairement aux informations publiées par L’Equipe ce matin, Jean-Michel Aulas n’a pas consacré sa journée à rencontrer d’éventuels futurs entraîneurs ». Mardi, l’Olympique Lyonnais a passé sa journée à démentir les informations du journal L’Equipe, qui affirmait notamment que Jean-Michel Aulas allait rencontrer des entraîneurs, et qu’il faisait du duo Lamouchi-Juninho sa priorité. Une mauvaise habitude que le club rhodanien est bien décidé à perdre.

En effet, via son compte Twitter, l’Olympique Lyonnais a affirmé qu’il ne démentirait plus aucune information jusqu’à la fin du championnat. « Compte tenu de toutes les rumeurs qui circulent de manière totalement infondées, l’OL a décidé de ne plus répondre à ces artifices de journalisme et ne communiquera sur les informations relatives à l’évolution de son organisation technique qu’après la fin du championnat » a expliqué le club rhodanien. Ne pas réagir à la première rumeur venue, c’est finalement ce que tous les clubs de Ligue 1 font. Et l’OL, lassé par les différentes informations publiées à gauche et à droite, a décidé d’en faire de même, en se muant dans le silence. Pour l’instant…