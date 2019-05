OL : Les offres vont tomber, Lyon sort les muscles

Dans : OL, Mercato.

Jean-Michel Aulas l’a affirmé, les départs se feront au compte-gouttes cet été à Lyon.

Les regards se tournent principalement vers Tanguy Ndombele et Nabil Fékir, voire Memphis Depay. Pour le reste, malgré des courtisans de luxe, l’Olympique Lyonnais compte bien mettre les barbelés. Cela vaut pour Houssem Aouar, Ferland Mendy ou Moussa Dembélé. Au sujet de ce dernier, le club rhodanien s’attend en tout cas à être attaqué, puisque Manchester United et l’Atlético Madrid se sont renseignés à son sujet affirme L’Equipe.

Des candidats de renom qui sont capables de doubler l’investissement de 20 ME effectué l’été dernier par Lyon pour aller le chercher au Celtic Glasgow. De quoi faire craquer les dirigeants lyonnais ? Probablement pas selon le quotidien sportif, qui affirme que Moussa Dembélé est au centre du projet de l’OL, et qu’un départ serait un très mauvais signal envoyé à ceux qui veulent bâtir autour de l’avant-centre de l’équipe de France espoirs, en pleine progression au niveau de l’efficacité en cette deuxième partie de saison.