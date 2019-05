OL : Les négociations traînent, Lyon va perdre sa pépite !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League, Rayan Cherki est un joueur dont le nom n’est évidemment pas méconnu à Lyon et chez les scouts des plus grands clubs européens. A 15 ans, il constitue déjà l’un des dossiers majeurs du club rhodanien, puisqu’il est convoité de toutes parts. En effet, le Bayern, la Juve, le Milan AC, l’Ajax ou encore Barcelone le suivent alors qu’il est en fin de contrat avec l’OL en juin prochain.

Evidemment, la priorité de Jean-Michel Aulas est de prolonger le bail de sa pépite. Mais à en croire les informations du Progrès, les négociations concernant son avenir du côté de Lyon se compliquent. Aucun accord n’a pour l’heure été trouvé, et l’intérêt grandissant des géants d’Europe à son égard n’aideraient pas les choses. Du côté du club lyonnais, on se prépare, en interne, à son départ. Et bien-sûr, il s’agirait là d’un gros coup dur pour l’académie chère à Jean-Michel Aulas.